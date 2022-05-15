Тренер «Химок» Попов перед «Спартаком»: «Заключительный матч, в котором мы должны решать задачу»

прокомментировал поражение «Химок» от (1:2).

Старший помощник главного тренера подмосковного клуба высказался после матча 29-го тура .

— Поражение – это всегда плохо. Провели два разных тайма. В начале матча защитники проиграли всю борьбу, следствие этого – два пропущенных мяча.

В перерыве сделали замены, и вторая половина была уже более качественной, у нас были моменты. Думаю, для зрителей получилась интересная игра, обоюдоострая. Много моментов было создано как у одних ворот, так и у других. Однако в нашей ситуации результат был важнее.

— Вы наверняка разбирали, как играет «Ростов», и знали про их забросы за спину защитникам. Почему в итоге не получилось противостоять этому?

— Мы всегда разбираем соперника. У нас были такие же ошибки зеркальные с «Локо». Мы знали об опасности их передач вперед и быстрых форвардах. Объясняли, как играть против них и что делать. Но нужно отметить, что с последнего места подниматься очень тяжело. Каждая игра для ребят как последняя.

У нас и заявка ограниченная, и травмированных много, а также карточки – это ни в коем случае не оправдание, но вы видите: команда бьется, мы не разваливаемся. Играем в атаку, забиваем голы, имеем моменты. Нужно просто дотерпеть, остался заключительный матч [со ], в котором мы должны решать задачу.

— В этом матче вашей команде очки были нужны больше, чем «Ростову». В первом тайме не почувствовалась запредельная самоотдача, которая должна быть в такой ситуации у «Химок». Как это можно объяснить?

— Повторюсь: первый тайм получился провальным. Мы будем более детально разбираться. На первый взгляд, присутствует накопительный эффект, усталость, нервозность. В перерыве поговорили, перестроились, вышли другие свежие футболисты. Ребята проявили морально-волевые качества, не бросили игру и пытались переломить ход матча. Мы атаковали, играли в футбол, – сказал Попов.

На данный момент с 29 очками занимают в таблице 12-е место.

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