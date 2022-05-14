Левандовски об уходе: «Сказал «Баварии», что если поступит предложение, то надо его обдумать»

Форвард Роберт Левандовски подтвердил информацию о возможном уходе из «Баварии».

«Я действительно разговаривал с Салихамиджичем и сообщил ему о том, что решение уже принято: я не буду продлевать контракт с «Баварией». Обе стороны теперь должны подумать о будущем. Нужно найти лучшее решение для всех.

Я сказал Хасану, что если поступит предложение, то мы должны его обдумать.

Конечно, у меня еще год по контракту с «Баварией», но, как я уже сказал, нужно найти лучшее решение для всех. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Левандовски Sky Sport Deutschland.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков