Бабаев может уйти из ЦСКА по окончании сезона. Дуданец из «Текстильщика» – кандидат на пост гендиректора («СЭ»)

может покинуть должность генерального директора .

Как информирует , по окончании сезона стороны могут прекратить сотрудничество. В качестве замены 44-летнему менеджеру рассматривается Алексей Дуданец из ивановского .

В настоящий момент армейцы занимают в четвертое место. Из БЕТСИТИ Кубка России они вылетели на этапе четвертьфинала.

Бабаев работает генеральным директором ЦСКА с 2007 года.

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