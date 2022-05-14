Ван Дейк о замене в игре с «Челси»: «Почувствовал боль в колене. Все будет хорошо, надеюсь»

Защитник Вирджил ван Дейк объяснил, почему его заменили в матче «Ливерпуля» с «Челси».
Игрок покинул поле по окончании основного времени, на дополнительное вместо него вышел Жоэль Матип. Мерсисайдцы в итоге по пенальти выиграли Кубок Англии.
«Надеюсь, все хорошо, мы проведем обследование. В первом тайме во время рывка я почувствовал боль в колене, но продолжил играть. Но я не могу ставить все под угрозу и должен доверять Жоэлю.
Надеюсь, все будет в порядке», – заявил ван Дейк.
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