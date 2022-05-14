Стукалов о 2:1 с «Арсеналом»: «У «Уфы» игроки 15 национальностей, сказал перед выходом: «Мы все башкиры на полтора часа!»

Главный тренер «Уфы» высказался о победе над (2:1) в .

– Понятно, что игра была с сумасшедшим накалом. Ничья не устраивала ни нас, ни Тулу. Мы не держали планов отсиживаться, старались играть в атаку.

Вчера прочитал статистику в какой-то статье про «Спартак», нас там упомянули, что мы вторая после «Спартака» команда по нереализации. Моменты создаем, но, к сожалению, забиваем их очень редко. Сегодня понятно было, кто должен был забить второй мяч, по-другому никак.

На прошлой пресс-конференции я сказал, что команда будет бороться до конца. Шансы у нас остаются, сами все видите по турнирной таблице. Мы, конечно, зависим от каких-то результатов, но в любом случае или «Рубин» обыграет «Урал», или «Урал» обыграет «Рубин», или ничья будет, в любом случае мы в гонке – это самое важное!

– Было видно, что уфимская команда вышла с совершенно другим настроем, даже по сравнению с матчем против «Ростова».

– Я бы не сказал, что у нас с настроем были какие-то проблемы. Были моменты и хорошие и не очень хорошие игры. Мы сегодня были командой.

У нас в раздевалке, я так прикинул, было 15 национальностей, и я им сказал перед выходом: «Мы все башкиры на полтора часа!» – заявил Стукалов.

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