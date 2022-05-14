Олег Кононов: «РПЛ все равно будет прогрессировать, будут играть иностранцы или нет. Молодому поколению стали уделять внимание»

считает, что будет развиваться без иностранных футболистов.

Специалист посетил матч между и (3:3).

– Думаю, футбол сегодня понравился всем. В первом тайме лучше играло «Динамо», во втором – «Локомотив».

Мне очень симпатизирует футбол, где концентрируются на атаку, хотя про оборону тоже не надо забывать.

Болельщики клубов сегодня получили удовольствие от игры. «Локомотив» сравнял счет, хотя могли и выиграть. Отличный футбол.

– Чувствуете ли, что лига близка к тем атакующим постулатам, которые вы проповедовали?

– Да, согласен, стало больше атаки. Думаю, наш футбол все равно будет прогрессировать, независимо, будут тут иностранцы играть или нет.

Сейчас во многих клубах стали уделять большое внимание нашему молодому поколению.

Соответственно, молодые тренеры стали ориентироваться на атакующий футбол, – сказал бывший тренер «Краснодара» и «Спартака».

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