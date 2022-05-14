«Арминия» вылетела из Бундеслиги. «Герта» сыграет в стыках – «Штутгарт» обошел ее благодаря победе на 92-й

«Арминия» вылетела из Бундеслиги.
В последнем туре чемпионата Германии команда Марко Костманна сыграла вничью с «Лейпцигом» (1:1). По итогам сезона клуб из Билефельда занял 17-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
16-е место заняла «Герта», набравшая 33 балла. Берлинцы примут участие в стыковых матчах.
До последнего тура на этом месте шел «Штутгарт», отстававший от «Герты» на 3 очка, но в последнем матче «швабы» одержали победу над «Кельном» (2:1), забив победный гол на 92-й минуте, и обошли в турнирной таблице «Герту», уступившую дортмундской «Боруссии» (1:2).
Последнее, 18-е место занял «Гройтер», набравший 18 очков.
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