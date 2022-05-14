Китай отказался проводить Кубок Азии-2023 из-за коронавируса

Китай решил не проводить у себя Кубок Азии 2023 года.
В связи с ковидными ограничениями на территории страны Китай отказался от организации турнира.
«Китайская футбольная ассоциация недавно официально проинформировала Азиатскую конфедерацию футбола о том, что не сможет принять у себя финал Кубка Азии 2023 года», – говорится в заявлении AFC.
Турнир с участием 24 команд должен был пройти в 10 городах Китая с 16 июня по 16 июля 2023 года. Новый хозяин еще не определен.
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