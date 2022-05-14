Китай отказался проводить Кубок Азии-2023 из-за коронавируса

Теги Сборная Китая по футболу Кубок Азии высшая лига Китай Азиатская футбольная конфедерация коронавирус Здоровье Футбол

Китай решил не проводить у себя Кубок Азии 2023 года.

В связи с ковидными ограничениями на территории страны Китай отказался от организации турнира.

«Китайская футбольная ассоциация недавно официально проинформировала Азиатскую конфедерацию футбола о том, что не сможет принять у себя финал Кубка Азии 2023 года», – говорится в заявлении AFC.

Турнир с участием 24 команд должен был пройти в 10 городах Китая с 16 июня по 16 июля 2023 года. Новый хозяин еще не определен.

Как устроен футбол в Азии? Россия бы выиграла местный Кубок? А ЛЧ (кстати, у Халка не получилось)?

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные