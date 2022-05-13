Фабрегас не завершает карьеру: «Были предложения о тренерской работе, но я не могу закончить вот так»

не собирается заканчивать игровую карьеру.

Сегодня 35-летний хавбек объявил, что покинет «Монако» по завершении сезона.

«В последние недели я получил несколько звонков с предложениями от бывших тренеров присоединиться к ним в роли одного из помощников тренера.

Но этот сезон получился для меня настолько плохим, что я не могу закончить все вот так. Хочу играть дальше.

Я открыт для всех вариантов, хочу получать удовольствие от себя. Место не имеет значения. Хочу найти новый проект и узнать, что ждет меня в будущем», – сказал полузащитник .

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