Фабрегас уйдет из «Монако» летом: «Это был худший год в моей жизни»

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Франсеск Фабрегас покинет «Монако» по завершении сезона.

35-летний хавбек подтвердил, что не продлит контракт с монегасками и летом станет свободным агентом.

«Между мной и «Монако» однозначно все закончено. Срок контракта истекает в июне, я ухожу. Мой разум требует переезда куда-либо.

Этот год был не только худшим в моей карьере, но и худшим в жизни, потому что если я не могу быть довольным в футболе, то не могу быть довольным и в жизни. Очень много я настрадался за этот год, психологически это было тяжело», – сказал испанец.

Фабрегас не играет с сентября прошлого года из-за травмы. Он должен был вернуться на поле в апреле, но получил еще одно повреждение.

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