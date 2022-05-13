Юрген Клопп: «Я мог уйти в «Баварию» из «Ливерпуля». Там я бы выиграл побольше трофеев за карьеру»

объяснил, почему не захотел уходить в «Баварию» из «Ливерпуля».

«В какой клуб я должен перейти, чтобы оказаться в другой ситуации? Я могу разве что спросить у , не устал ли он от всех этих побед, чтобы возглавить . Как идея? Да не будет этого, я не хочу такого.

Несколько раз я мог уйти в «Баварию». Могу с уверенностью сказать, что там я бы выиграл побольше трофеев за свою карьеру, как минимум у меня было бы больше шансов на это.

Но я этого не сделал. У меня действующий контракт с . Мир – это не только победители. Надеюсь, что мир полон желающих побеждать. Я стараюсь и иногда побеждаю вместе с другими людьми… И я доволен этим», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Отмечается, обращалась по поводу возможного приглашения Клоппа при каждой смене тренера команды за последние шесть лет.

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