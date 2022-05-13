Гендиректор «Сочи» о бронзе РПЛ: «Нет никакой удовлетворенности, надо бороться за серебро»

Генеральный директор Дмитрий Рубашко прокомментировал ничью в матче с «Нижним Новгородом».

Набрав одно очко в игре 29-го тура (0:0), сочинцы гарантировали себе минимум третье место по итогам сезона.

«Матч неиспользованных моментов, отсюда и такой результат. Вратарь гостей удивил, но мы сами не забили наши моменты, их было много. Гойло действительно сыграл хорошо.

Готовимся к следующему туру, он будет крайне важным для команды. От этой встречи многое будет зависеть. Сегодня очень хотелось бы получить три очка. Жалко наших парней, что сегодня им не удалось забить. Это футбол, так бывает, к сожалению.

Бронзу мы обеспечили, но пока нет никакой удовлетворенности, еще надо бороться за серебро», — сказал Рубашко.

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