Удаление, 2 перекладины, двойной сэйв вратаря: смотрите яркие моменты матча «Сочи» – «Нижний Новгород»

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Смотрите обзор матча «Сочи»«Нижний Новгород».

«Сочи» дома сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0) в рамках 29-го тура РПЛ.

Южане могли открыть счет в матче уже на 7-й минуте. Артем Макарчук, казалось бы, наверняка пробивал с линии вратарской, но попал мячом в стоявшего на линии ворот партнера Жоаозиньо случайно выбил мяч из ворот соперника!

Второй тайм хозяева тоже начали бодрее. Уже на 46-й минуте защитник Родригао отправил мяч в перекладину после навеса с углового! Сперва бразилец пробил головой с отскоком от газона. Мяч заблокировали. Родригао следом очень сильно пробил правой ногой, заваливаясь на спину. Мяч влетел в перекладину, не попав в ближнюю девятку.

Гости весь второй тайм играли в меньшинстве – на 47-й минуте судья Кирилл Левников показал вторую желтую карточку (первая была на 45-й минуте) канадскому форварду Ричи Эннину и удалил его с поля.

Самый реальный момент у гостей был на 70-йминуте. Защитник и капитан «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук пробил в перекладину! Он прекрасно подстроился под подачу с углового и умело ударил головой из центра штрафной. Сантиметры отделили игрока и его команду от гола в девятку.

На 77-й минуте вратарь «Нижнего» Никита Гойло совершил двойной сэйв и спас команду от поражения. Сперва Маргасов пробивал левой ногой под перекладину из центра штрафной. Гойло ухитрился отреагировать на этот удар с небольшого расстояния! Ванья Дркушич подбрал мяч и с силой заслал его в штрафную по воздуху, а Кирилл Заика пробил головой с нескольких метров. Но Гойло справился и с этим ударом тоже! Ничья!

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