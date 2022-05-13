Левников удалил Эннина в матче «Сочи» – «Нижний Новгород». Это 11-я красная карточка арбитра в сезоне

Теги премьер-лига Россия дисквалификации судьи Владислав Безбородов Кирилл Левников Нижний Новгород Сочи Ричи Эннин Футбол

Кирилл Левников показал 11-ю красную карточку в этом сезоне РПЛ.

38-летний арбитр удалил с поля нападающего «Нижнего Новгорода» Ричи Эннина в матче 29-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:0, второй тайм).

Форвард получил вторую желтую карточку на 47-й минуте за то, что в борьбе за верховой мяч локтем ударил по лицу Ванью Дркушича.

Первое предупреждение арбитр показал канадцу в концовке первого тайма за откидку мяча.

У ближайшего преследователя Левникова по числу показанных красных карточек Владислава Безбородова на четыре меньше.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Нижний Новгород» (0:0, второй тайм).

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