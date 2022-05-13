Жоаозиньо помешал «Сочи» забить в игре с «Нижним». Мяч попал в него на линии ворот после удара Макарчука

Хавбек «Сочи» помешал своей команде забить в матче с «Нижним Новгородом».

На седьмой минуте игры 29-го тура полузащитник сочинцев пробивал с линии вратарской, но попал в бразильца, который стоял на линии ворот соперника.

В результате бригада судей во главе с зафиксировала положение вне игры в этой атаке , так как Жоаозиньо в момент удара находился в офсайде.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Сочи» – (0:0, первый тайм).

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