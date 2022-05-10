Ричардс о Холанде в «Ман Сити»: «Не хочу сказать, что он недостающее звено в их команде, но он добавит совершенно новое измерение в их игру»

высказался о переходе в «Манчестер Сити».

Моей первой реакцией, когда я услышал, что «Манчестер Сити» достиг соглашения о трансфере Эрлинга Халанда, было просто «вау!»

Я не хочу сказать, что он недостающее звено в их команде, потому что «Сити» в любом случае был великолепен последние пару сезонов, в основном обходясь без признанного нападающего, но он добавит совершенно новое измерение в их игру.

Я помню, когда «Сити» в прошлом сезоне обыграл дортмундскую «Боруссию», Холанд разорвал Рубена Диаша, и я никогда раньше не видел, чтобы кто-то сделал с ним такое.

Каждый раз, когда я смотрю на его игру, он завершает атаки до смешного хорошо. Я все еще думаю, что «Сити» упускает слишком много моментов, но это будет происходить не очень часто, когда на поле будет Холанд. У него не только отличные статистические показатели в Бундеслиге – в Лиге чемпионов они столь же впечатляющи», – сказал бывший защитник .

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