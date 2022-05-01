Андрей Мостовой: «Немного есть доминирование «Зенита», это точно самая сильная команда»

прокомментировал слова о недостатке конкуренции в РПЛ.

Форвард «Зенита» после четвертого подряд чемпионства клуба заявил, что ему не хватает борьбы.

– Многие говорят, что чемпионства «Зенита» уже приелись, мне не приелось это – нет, конечно! Такое не может приесться! Посмотрите, какая атмосфера, как все радуются.

– Согласны со словами Дзюбы, что в России нет конкуренции?

– Может, он это в виде шутки сказал. Сейчас немного есть доминирование «Зенита» – четыре года подряд побеждаем с таким отрывом. «Зенит» – точно самая сильная команда, но конкуренция все равно есть.

Если мы становимся чемпионами, как может не быть мотивации? Для чего мы играем? – сказал хавбек .

«Хочу конкуренции до последнего тура. Чтобы все топ-клубы пришли в себя». Дзюбе мало сильных соперников в РПЛ