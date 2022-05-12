Гус Хиддинк: «Поздравляю Черчесова! Он проделал колоссальную работу в Венгрии и в моей любимой России»

Гус Хиддинк поздравил Станислава Черчесова с золотым дублем в Венгрии.
Российский тренер привел «Ференцварош» к победе в чемпионате и Кубке страны в дебютном сезоне.
«Поздравляю Черчесова с очередным титулом! Он проделал колоссальную работу что в Венгрии, что в моей любимой России!
У Черчесова непростой характер, но он хороший тренер. Золотой дубль в первом же сезоне – серьезное достижение.
Никто из российских специалистов не может похвастаться такими же результатами, поздравляю», – сказал Хиддинк.
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