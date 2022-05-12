Спартак — Зенит прогноз на матч 15 мая РПЛ, прогноз на футбольный матч

«Зенит» — чемпион, «Спартак» — крепкий середняк, которому в чемпионате уже ничего не нужно. Ну, и какая может быть интрига? Между тем, она есть. Матчи этих команд всегда носят принципиальный характер, на каком месте турнирной таблицы они бы не находились. Пожалуй, в этот раз мотивации у тех и у других может быть меньше, чем, например, в первом круге, но все равно она есть. «Спартак» явно не захочет ударить в грязь лицом перед своими болельщиками, да и к финалу Кубка страны надо готовиться в боевых условиях. «Зенит», в свою очередь, тоже имеет желание закончить чемпионат на мажорной ноте. Матч первого круга оставил неприятное впечатление для красно-белых. Почему бы не поквитаться хоть сколько-то за то самое крупное поражение в истории этого противостояния 1 : 7? Так что надеемся увидеть бескомпромиссный футбол с обилием голевых моментов на стадионе Открытие Арена в 16:30 по московскому времени.

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«Спартак» (Москва)

Москвичи, несмотря на победные реляции и планы завоевать чемпионский титул в год своего столетия, так и не смогли порадовать торсиду. Впрочем, шанс выиграть второй по значимости титул в стране остается. В среду «Спартак» играл в полуфинале Кубка России и на своем поле не оставил шансов красноярскому «Енисею», победив 3 : 0. Теперь в конце месяца спартаковцам в финале предстоит встретиться с земляками динамовцами. Но об этом мы поговорим ближе к событию, а сейчас уже вполне можно подводить итоги сезона и порассуждать о шансах в матче с «Зенитом».

К сожалению, в стане красно-белых все без перемен. Если несколько переиначить переговорку, то в отношении команды подходят такие слова — как встретишь сезон, так его и проведешь. Сезон был встречен очередным скандалом в руководстве клуба, уже сходу и не скажешь какой сменой тренера за последние десять лет. Результат остается тем же — барахтанье в середине турнирной таблицы. «Спартак» превратился в типичного середняка, который по ходу сезона может как подняться ближе к пятерке ведущих клубов, так и опуститься к тем, кто борется за выживание, но не более. Ведь некоторые эксперты на полном серьезе несколько туров назад рассуждали о шансах москвичей удержаться в элите.

Однако на последние матчи команда смогла собраться и с учетом кубковой игры с красноярцами выдать победную серию из трех матчей, забив в них 8 мячей и пропустив дважды. На своем поле в чемпионате были повержены «Крылья Советов» со счетом 2 : 1 и в гостях удалось обыграть «Урал» 3 : 1. А если еще победить в двух оставшихся играх, включая «Зенит»… Может быть, в них зарождаются контуры той команды, которая действительно начнет бороться за высокие места. Впрочем, в отношении «Спартака» что-то прогнозировать очень сложно. Нет никакой гарантии, что в очередной раз не сменится тренер или не разразится какой-нибудь очередной скандал.

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Вот, где завидная стабильность и работа слаженной команды, состоящей из руководства, тренерского штаба и игроков. «Зенит» поставил чемпионские титулы на поток. Правда, ложка дегтя в том, что клуб раз за разом проваливается в еврокубках. Но и за это команду критиковать, по крайней мере в ближайшее время, никто не будет. Просто потому что для наших клубов не будет самих еврокубков. На внутренней арене, представляется, что «Зенит» может оставаться гегемоном еще минимум несколько лет. Претенденты на чемпионство появляются каждый год, но конкуренции по ходу сезона не выдерживают.

В этот раз еще зимой можно было говорить о шансах московских «Локомотива» и «Динамо», а в какой-то момент к ним присоединился и ЦСКА, но сначала забуксовали железнодорожники, затем армейцы, и лишь динамовцы до определенного времени сохраняли хоть какую-то интригу. Увы, результат тот же — за несколько туров до окончания чемпионата «Зенит» выиграл очередной титул, превратив последние матчи для себя в формальность.

Зато в них можно выпустить перспективную молодежь, которая окажется в условиях максимально приближенных к боевым. Когда еще проводить ротацию, как не в таких играх. После завоевания титула в матче с тем же «Локомотивом» 3 : 0 питерский клуб сумел обыграть на своем поле мотивированные «Химки» 1 : 0. Тем самым в чемпионате преимущество над конкурентами возросло до 12 очков, а ведь еще несколько туров назад оно составляло всего три балла. Впереди «Спартак», который сам по себе является отличным раздражителем для сине-бело-голубых. Нужно только на 90 минут матча забыть о чемпионстве.

Прогноз на матч «Спартак» — «Зенит»

Команды выясняют между собой отношения еще с 1936 года. В советский период подавляющее преимущество по победам было у москвичей, более чем в два раза. В рамках российских турниров это преимущество начало постепенно нивелироваться. На сегодняшний день команды провели между собой 160 поединков, 66 побед на счету красно-белых, 50 раз праздновал успех клуб из Санкт-Петербурга, и 44 встречи закончились ничейным результатом. Интересно, что в рамках российской Премьер-лиги «Спартак» побеждал последний раз пять лет назад.

01.12.2019, «Зенит» — «Спартак» — 1 : 0;

19.07.2020, «Зенит» — «Спартак» — 2 : 1;

03.10.2020, «Спартак» — «Зенит» — 1 : 1;

16.12.2020, «Зенит» — «Спартак» — 3 : 1;

24.10.2021, «Зенит» — «Спартак» — 7 : 1.

Аналитики в букмекерских конторах, видимо, полагают, что хозяевам в предстоящем матче мотивации будет недоставать. «Лига Ставок» предлагает на победу «Спартака» коэффициент 3,70, выигрыш «Зенита» оценивается в два раза выше — 1,94, коэффициент на мирный исход — 3,90. Согласимся и мы с экспертами. Сергей Семак найдет подходящие слова для своих футболистов, которые выйдут на поле с подобающим настроем. Победа «Зенита» 2 : 0.

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Где смотреть Спартак – Зенит