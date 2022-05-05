Роналду, Де Брюйне, Тиаго, Жезус, Сон – среди претендентов на приз лучшему игроку апреля в АПЛ

Объявлены кандидаты на звание лучшего футболиста АПЛ в апреле.
В список попали:
– Натан Коллинз («Бернли»: 6 матчей, 2 гола);
– Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»: 4 матча, 2 гола, 3 передачи);
– Бруно Гимараэс («Ньюкасл»: 6 матчей, 3 гола, 1 передача);
– Габриэл Жезус («Манчестер Сити»: 5 матчей, 6 голов, 1 передача);
– Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»: 4 матча, 5 голов);
– Сон Хын Мин («Тоттенхэм»: 4 матча, 4 гола, 1 передача);
– Тиаго Алькантара («Ливерпуль»: 5 матчей, 0 голов, 0 передач, точность передач – 96% при 113 пасах);
– Леандро Троссард («Брайтон»: 5 матчей, 3 гола).
Лучшим футболистом прошлого месяца – марта – был назван нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.