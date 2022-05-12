Хавбек «Спартака» Мартинс о Кубке: «Сделаем все возможное, чтобы обыграть «Динамо» в финале»

Теги Спартак премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России Динамо Москва Кристофер Мартинс Перейра Спорт-Экспресс Футбол

Кристофер Мартинс поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

Хавбек «Спартака» высказался после матча 1/2 финала с «Енисеем» (3:0).

«Отличная игра сегодня. Нам удалось одержать важнейшую победу и выйти в финал Кубка России.

Мы сделаем все возможное, чтобы обыграть «Динамо» в финале. Это будет невероятный матч, мы отдадим все силы ради победы», — сказал Мартинс.

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