Губерниев о финале Кубка: «Будет великий матч. Если «Спартак» проиграет «Динамо», никто не вспомнит, что он финалист, особенно когда клуб на 9-м месте»

высказался о выходе в финал БЕТСИТИ Кубка России.

Красно-белые обыграли «Енисей» в полуфинале турнира (3:0) и сыграют с в финальном матче.

«Ждали этот финал 72 года. Ловчев родился, когда последний раз в финале играли «Динамо» со «Спартаком». Будет исторический финал.

Я очень рад, что интерес к Кубку невероятно вырос. Рад, что играл в футбол против «Спартака», не наступал на горло собственно песне. Да, поплатился, но вместе с тем команда смелая, молодцы. А «Спартак» реализовал лучшие качества, конечно, растранжирил уйму моментов, но их создавал, поэтому победил справедливо.

«Спартак» ждет еще один матч жизни, потому что если он проиграет финал «Динамо», то никто не вспомнит о том, что он финалист Кубка, особенно, когда он на девятом месте. Поэтому «Спартаку» нужно брать трофей, но и «Динамо» тоже выигрывало бог знает когда. Поэтому 29 мая будет великий матч. Все будем смотреть и радоваться», – сказал комментатор «Матч ТВ».