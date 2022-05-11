Мяч мог пересечь линию ворот «Спартака» в матче с «Енисеем». ВАР не зафиксировал гол

В матче между «Спартаком» и произошел спорный момент.

В полуфинальной игре БЕТСИТИ Кубка России при счете 2:0 в пользу московского клуба защитник «Енисея» Валерий Кичин на 61-й минуте бил по воротам головой при розыгрыше углового. Вратарь красно-белых отразил удар, когда мяч, возможно, пересек линию ворот.

После консультаций с ВАР было решено не засчитывать гол, поскольку, по мнению судей, мяч не пересек линию полностью.

Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ».

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Спартака», красно-белые вышли в финал.

Главным арбитром матча был Сергей Карасев, ВАР – Евгений Турбин.

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