Мяч мог пересечь линию ворот «Спартака» в матче с «Енисеем». ВАР не зафиксировал гол

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В матче между «Спартаком» и «Енисеем» произошел спорный момент. 

В полуфинальной игре БЕТСИТИ Кубка России при счете 2:0 в пользу московского клуба защитник «Енисея» Валерий Кичин на 61-й минуте бил по воротам головой при розыгрыше углового. Вратарь красно-белых Александр Максименко отразил удар, когда мяч, возможно, пересек линию ворот. 

После консультаций с ВАР было решено не засчитывать гол, поскольку, по мнению судей, мяч не пересек линию полностью. 

 

Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ». 

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Спартака», красно-белые вышли в финал.

Главным арбитром матча был Сергей Карасев, ВАР – Евгений Турбин.

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