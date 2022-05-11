«Спартак» в 6-й раз вышел в финал Кубка России. У него три трофея

вышел в финал БЕТСИТИ Кубка Росси в шестой раз в истории.

Сегодня команда разгромила (3:0) в полуфинале и добилась права выступить на стадионе «Лужники» 29 мая в решающей игре против «Динамо».

В последний раз красно-белые добирались до финала в 2006 году. Всего у них теперь 6 финалов: в 1994, 1996, 1998, 2003, 2006 и 2022 году. Победили они в трех из них.

Рекорд по выходам в финал принадлежит ЦСКА – 11 раз.

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