«Совсем не пьет только тот, у кого руки прибиты, – я про Иисуса. В Африке мне сказали пить джин с тоником для профилактики малярии». Непомнящий об алкоголе

Бывший главный тренер Камеруна Валерий Непомнящий рассказал о своем отношении к алкоголю.

– У вас была скромная свадьба. А какая самая необычная в вашей жизни из тех, на которых присутствовали?

– Отмечал мой воспитанник 60-го года в Ашхабаде. Я пришел поздравлять с букетом цветов, и тут мне говорят: «Валерий Кузьмич, у нас некому провести свадьбу. Можете помочь?»

Я вообще не был готов – свадьба аж на 100 человек. Но в итоге пришлось знакомиться со всеми и вести. Конкурсов в то время не было, просто объявлял танцы и тех, кто говорил пожелания и дарил подарки. По-моему, с той свадьбы мы с супругой первые и ушли.

– Не понравилось быть тамадой?

– Не особо. Это не мое.

– А почему рано ушли – не смогли из-за своих обязанностей как следует отдохнуть?

– Да дело не в этом. Я же даже не пил. Просто у меня такие принципы – не мешать отдыхать молодежи. Надо уметь вовремя уйти.

– Вы не пьете?

– Совсем не пьет только тот, у кого руки прибиты, – я про Иисуса, если что.

Как только я приехал в Африку, мне сказали пить джин с тоником для профилактики малярии. И показали, как это делается: одна доза джина на три тоника. Иногда по вечерам позволял себе стакан.

– Помогало?

– Не знаю, я не болел. Супруга болела. Малярия била по ее слабым местам.

Она диабетчица и усугубила болезнь тем, что ела много фруктов и овощей: обожала камерунские апельсины, авокадо и манго. К счастью, оклемалась потом, – рассказал Непомнящий.