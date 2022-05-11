Гендиректор «Ювентуса»: «Первой целью было попадание в ЛЧ, и мы ее достигли. Оцениваю сезон положительно»

Генеральный директор оценил итоги сезона.

дал интервью перед финалом Кубка Италии.

«Это финал, и это очень важно. Нашей первой целью было попадание в Лигу чемпионов, и мы ее достигли.

Оцениваю сезон положительно, потому что мы достигли поставленных целей. Матч с «Интером» – это еще одна глава, и он не склонит чашу весов.

Между первым местом и четвертым большая разница, мы к этому не привыкли. Мы должны стремиться расти все сильнее и сильнее», – сказал Арривабене Sky Sport.

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