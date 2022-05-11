Гендиректор «Юве» об адаптации Влаховича: «Ибрагимовича постоянно критиковали в первый год, а на следующий он взорвался»

Теги Златан Ибрагимович Ювентус серия А Италия Маурицио Арривабене Душан Влахович Футбол

Генеральный директор «Ювентуса» высказался об адаптации Душана Влаховича в команде. 

«Душан не обсуждается. Я напоминаю игрокам «Ювентуса» об Ибрагимовиче, которого постоянно критиковали в первый год, а на следующий год он взорвался. 

Все дело в том, чтобы доверять игроку и помогать ему расти. Его талант очевиден, но ему нужно время, чтобы показать, чего он стоит. Хотя, на мой взгляд, он уже кое-что показал», – сказал Маурицио Арривабене Sky Sport. 

В текущем сезоне Серии А Влахович провел 21 матч в составе «Фиорентины» и забил 17 мячей. За «Ювентус» серб провел 13 игр и забил 6 голов. Подробная статистика игрока – здесь

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