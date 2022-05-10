Индзаги перед «Ювентусом»: «В финале все решают детали. Мы должны быть лучше и выкладываться на 120%»

высказался о предстоящем матче с в финале Кубка Италии.

«8 июля я не мог подумать, что окажусь в такой ситуации. Мы провели отличный сезон.

В финале все решают детали, мы должны быть лучше их и выкладываться на 120%. После игры мы будем думать о чемпионате.

В данный момент мы знаем о «Юве» то, что это очень сильная команда, но мы уже хорошо выступали против них.

Испытание на этом стадионе, который дал мне так много, и объединение болельщиков из сотен стран придаст нам еще больше энергии», – сказал главный тренер .

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