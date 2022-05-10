Индзаги перед «Ювентусом»: «В финале все решают детали. Мы должны быть лучше и выкладываться на 120%»

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Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче с «Ювентусом» в финале Кубка Италии. 

«8 июля я не мог подумать, что окажусь в такой ситуации. Мы провели отличный сезон. 

В финале все решают детали, мы должны быть лучше их и выкладываться на 120%. После игры мы будем думать о чемпионате. 

В данный момент мы знаем о «Юве» то, что это очень сильная команда, но мы уже хорошо выступали против них. 

Испытание на этом стадионе, который дал мне так много, и объединение болельщиков из сотен стран придаст нам еще больше энергии», – сказал главный тренер «Интера»

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