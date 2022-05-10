Кьеллини о финале Кубка: «Победа станет инъекцией уверенности. У «Юве» есть правильная ДНК, чтобы попытаться выиграть все турниры»

Джорджо Кьеллини высказался о предстоящем матче с «Интером» в финале Кубка Италии.
«Я считаю, что в этом году мы выросли. После трудного начала сезона команда у команды появилась индивидуальность.
Квалификация в Лигу чемпионов за 4 тура до конца показывает, что команда выросла. В январе мы отставали на 7 очков. Мы заново открыли для себя качества, которыми должна обладать эта команда и которые станут краеугольным камнем следующих сезонов.
Победа в завтрашней игре станет инъекцией уверенности. У нас не всегда получается добиться успеха, но у «Юве» есть правильная ДНК для того, чтобы попытаться выиграть все турниры, в которых он участвует.
Помимо того, что победа в Кубке Италии даст возможность поучаствовать в Суперкубке, это придаст нам импульс для возвращения в борьбу за скудетто. Я думаю, это и является нашей целью», – сказал защитник «Ювентуса».
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