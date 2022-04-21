Аллегри о том, почему Влахович вновь не забил «Фиорентине»: «Он не привык играть каждые 3 дня»

высказался о том, почему вновь не забил «Фиорентине».

Главный тренер поделился мнением после ответного матча 1/2 финала Кубка Италии (2:0, первая игра – 1:0).

Влахович перешел в туринский клуб из «Фиорентины» в зимнее трансферное окно.

«У него спад физической формы, и это вполне естественно – он не привык играть каждые три дня.

Не устаю повторять: парню 22 года, ему не хватает опыта. Ему нужно научиться справляться с неудачами и не расстраиваться, когда что-то идет не так», – сказал Аллегри.