Глушаков о Семине: «Легендарный тренер и хороший человек. Правильный, настоящий, наш – русский, как говорится!»

Полузащитник «Химок» поздравил с днем рождения.

«Историй очень много. Можно долго сидеть и вспоминать. Хотелось бы поздравить его с таким знаменательным событием – 75 лет, юбилей.

Юрий Палыч хороший человек. Желаю ему крепкого здоровья. У него все есть. Семин – легендарный тренер. Он тот, кто создал «Локомотив». Тяжело представить клуб без него.

Хотелось бы сказать ему спасибо за его вклад в отечественный футбол. Он гремел с на полях Европы. Обыгрывал многие команды в Лиге чемпионов. Хороший человек. Правильный, настоящий, наш – русский, как говорится!» – сказал Глушаков.

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