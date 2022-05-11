Тоттенхэм Хотспур — Арсенал прогноз на матч 12 мая АПЛ, прогноз на футбольный матч

Перенесенный матч 22 тура английской премьер-лиги наверняка подарит нам захватывающее действие. Встречаются прямые конкуренты за место в четверке лучших команд чемпионата — лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал». Неизвестно, как сложилось бы их противостояние несколько месяцев назад, но нет худа без добра, интрига закручена до предела. В первом круге «канониры» уверенно взяли верх на своем поле 3 : 1. Правда, до этого был еще один матч, носивший статус товарищеского, и там уже «шпоры» были сильнее 1 : 0. Сейчас у «Арсенала» есть фора в четыре очка и возможность даже уступить. Но в таком случае уже любая другая потеря очков, и четвертое место может уплыть. К тому же у «Тоттенхэма» в двух оставшихся матчах соперники будут объективно полегче. Чем завершится интрига, увидим на поле стадиона Тоттенхэм Хотспур, начало матча в 21:45 по московскому времени.

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«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон)

Слишком много осечек допустил «Тоттенхэм» в последних турах чемпионата Премьер-лиги, в отличие от своего предстоящего соперника. Победить «Ньюкасл» 5 : 1, «Астон Виллу» 4 : 0, а затем проиграть дома «Брайтону» 0 : 1 и сыграть вничью в гостях с «Брентфордом» 0 : 0. И все, в такой ситуации другие команды из верхней части турнирной таблицы будут безжалостными, наберут очки и оторвутся вперед. К чести «Тоттенхэма» надо сказать, что два тура назад команда на своем поле обыграла «Лестер Сити» 3 : 1, а затем в гостевом поединке сумела не проиграть «Ливерпулю» — 1 : 1, и тем самым сделала огромный подарок «Манчестер Сити».

«Шпоры», тем не менее, поставили себя в зависимое положение. Справедлив ли такой результат на сегодняшний день? Наверное, да. Уж, слишком неровно команда Антонио Конте выступала на протяжении всего сезона. Были удачные отрезки, но в самый нужный момент футболисты собраться не смогли. В предстоящем матче будет предпринята попытка попасть в последний вагон уходящего поезда, но и победа может не помочь. Подтверждается еще раз тезис о том, что у итальянского тренера хорошо получается с новыми для себя командами только на второй сезон, когда каждый футболист начинает твердо знать свое место на поле и четко выполнять тренерские установки.

Сложно пока сказать о перспективах Конте в команде на будущий сезон, все же задача ставилась попасть в зону Лиги Чемпионов. Скорее всего, свой второй шанс он получит, но это во многом зависит и от предстоящего матча. Как бы не закончился сезон, победа над «Арсеналом» станет своеобразным трамплином в чемпионат будущего года. А еврокубки… в конце концов можно будет показать себя и в Лиге Европы.

«Арсенал» (Лондон)

А вот боссы другого лондонского клуба наверняка потирают руки. Команда до последнего тура ведет борьбу в Премьер-лиге за третье место, вполне может опередить «Челси» и стать лучшей командой чемпионата из столицы. Все же соревноваться с нынешними «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» объективно пока в Англии не в состоянии никто. Быть лучшим коллективом среди всех остальных — звание весьма почетное. Но на его пути стоит «Тоттенхэм». Победа позволит убить двух зайцев — окончательно убрать с хвоста «шпор» и опередить «синих».

Сейчас даже нелепо вспоминать, что судьба главного тренера команды Микеля Артеты после первых туров висела на волоске, а теперь как бы не сложился турнир в Англии, он там второй испанский тренер вслед за Гвардиолой. Да и результаты были под стать. «Арсенал» не избежал падений в яму, но всегда затем выдавал победные отрезки, причем сериями. Вот и на этот раз его победная серия из четырех матчей продолжается. Друг за другом повержены «Челси» в гостях 4 : 2, «Манчестер Юнайтед» дома 3 : 1, затем «Вест Хэм» на выезде 2 : 1 и в родных стенах «Лидс» с тем же счетом.

Теперь на очереди сверхмотивированный «Тоттенхэм». Потеря очков в гостевом поединке не станет трагедией, но горькой пилюлей, определенно. Все же любая команда хочет закончить чемпионат на мажорной ноте. А там, как знать, на будущий год можно помечтать и борьбе за титул. Болельщики «канониров» явно соскучились по победам. Трудно назвать более многострадальную команду из первой шестерки Премьер-лиги.

Прогноз на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал»

Команды довольно часто играют друг с другом, в том числе товарищеские матчи. Благо приехать на тот или иной стадион в Лондоне не составляет труда. Первый поединок между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» состоялся в 1909 году, тогда «канониры» взяли верх на своем поле 1 : 0. Предстоящий матч станет 192 по счету. Небольшое преимущество в этих играх на стороне «Арсенала», он выигрывал 79 раз, на счету «шпор» 61 победа, и 51 поединок завершился мирным исходом. В последнее время команды играют бескомпромиссно и постоянно отбирают друг у друга очки.

12.07.2020, «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 2 : 1;

06.12.2020, «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 2 : 0;

14.03.2021, «Арсенал» — «Тоттенхэм» — 2 : 1;

08.08.2021, «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 1 : 0;

26.09.2021, «Арсенал» — «Тоттенхэм» — 3 : 1.

Букмекеры считают, что «Тоттенхэм» очень даже поборется за четвертое место и отдают команде предпочтение в предстоящем матче. «Лига Ставок» предлагает на победу хозяев коэффициент 2,16, гости тоже имеют определенные шансы, но у них коэффициент более высокий — 3,35, ничья оценивается немногим выше — 3,55. Сложный прогноз. Победа нужна обеим командам, но чаще всего бывает так, что именно такие поединки заканчиваются мирным исходом. Ставим на ничью 1 : 1.

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Где смотреть Тоттенхэм – Арсенал