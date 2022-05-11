Спартак – Енисей 11.05.2022, Кубок России, прогноз на футбольный матч

В среду, 11 мая, в Москве, на стадионе «Открытие Банк Арена» встретятся «Спартак» и «Енисей» в рамках полуфинала кубка России по футболу. Поединок начнется в 19:30 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Спартак»

«Красно-белые» в текущем сезоне РПЛ показывают неудовлетворительный результат и за бортом первой восьмерки, а вот в розыгрыше Кубка России добрались до полуфинала и теперь будут всеми силами сражаться за трофей, хоть чтобы как-то сгладить свое неудачное выступление в чемпионате.

Московская команда стартовала в Кубке России со стадии 1/8 финала, где уверенно разобралась с «Кубанью» (6:1). Причем все 7 голов «красно-белые» забили сами, один из которых был автогол от Джикии. В этой встрече москвичи во всех игровых компонентах превзошли кубанскую команду и разгромили оппонента по делу, начав очень резво встречу, где удалось к 20-ой минуте матча вести уже с разницей в 3 мяча. В этом матче дубль на счету Промеса и хет-трик у Николсона.

Следом в четвертьфинале «Спартаку» удалось обыграть ЦСКА (1:0), благо удалось забить гол с пенальти на 21-ой минуте матча, его автором стал Бакаев. А сам матч получился тяжелейшим, где «красно-белым» так и не удалось во втором тайме прорвать ослабленную оборону «армейцев», которая осталась в меньшинстве в конце второго тайма. Кроме того у ЦСКА было пару хороших моментов, чтобы сравнять счет.

В РПЛ команда Ваноли сейчас располагается на 9-ой позиции, набрав 37 очков в 28 матчах,обезопасив себя в этом сезоне от вылета. Большее на что москвичи смогут претендовать в этом сезоне – это 7-ое место, но это зависит от результатов соперников. В последнем матче РПЛ «Спартак» обыграл уверенно в гостях «Урал» (3:1).

Футбольный клуб «Енисей»

«Львы» в первенстве ФНЛ на попадание в тройку шансы практически потеряли, но вот в Кубке России нынешнего сезона навели шороху на славу. Для красноярского клуба это хорошая возможность показать своих игроков и потенциал для дальнейшего их роста.

Сибирская команда в Кубке России начала свой путь еще с элитного группового раунда Кубка России, где в группе 9 заняла первую позицию. Во встречах в группе с ФК «Знамя» и «Крылья Советов» удалось добиться побед и с максимальным количеством баллов выйти из группы, оставив позади турнира команду из РПЛ.

В плей-офф 1/8 финала красноярцы неожиданно с разгромным счетом (4:0) обыграли в гостях «Локомотив», где забили по 2 гола в каждом из таймов и более половины встречи играли в большинстве после удаления игрока москвичей.

А в матче 1/4 финала на домашней арене был обыгран казанский «Рубин» (3:1). В этом матче сибиряки провели потрясающий первый тайм, где сделали разницу в 3 мяча. А пропустили при этом только в концовке матча, на 86-ой минуте, после чего спокойно доиграли встречу.

В первенстве ФНЛ красноярцы сейчас занимают 5-ую строчку и имеют 60 баллов в активе за 36 сыгранных матчей. У них отставание в 2 балла от четвертого «СКА-Хабаровск», который в зоне стыковых матчей за выход в РПЛ и 5 очков до третьего «Факела» при 2-ух оставшихся турах. В последнем сыгранном туре ФНЛ «Енисей» уступил в гостях «Краснодару-2» (0:4), играя весь второй тайм вдевятером.

Прогноз на матч «Спартак»– «Енисей»

«Спартак» и «Енисей» в сыгранных в своей истории 3 очных встречах сыграли следующим образом:

21.10.20 «Енисей» – «Спартак» 1:0;

21.04.19 «Спартак» – «Енисей» 2:0;

07.10.18 «Енисей» – «Спартак» 2:3.

В последних очной встрече оппонентов победила красноярская команда с минимальной разницей в счете. Это было в рамках группового этапа Кубка России 20/21.

«Спартак» в своих последних 2-ух матчах в РПЛ побеждает, «Енисей» же выиграть в 2-ух встречах кряду не может. Судя по всему красноярцы берегли силы и эмоции на предстоящий кубковый матч, дабы не перегореть в чемпионате. Поэтому думаю что в этой встрече сибирская команда даст бой москвичам и игра будет до первого гола, а поэтому и скорее всего мало результативной.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Спартак» – 1.61;

Победа «Енисей» – 5.60;

Ничья – 4.20;

X2 – 2.40;

ИТМ1 (2,5) – 1.37;

Ф2 (1,5) – 1.50;

ТМ (3,5) – 1.40.

Вероятный исход: ИТМ1 (2,5), Ф2 (1,5), ТМ (3,5).

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Где смотреть Спартак – Енисей