Эвра о гомофобии в футболе: «Игроки «Вест Хэма» говорили: «Если в команде будут геи, то пусть уходят. Я не пойду с ними в душевую»

Патрис Эвра рассказал о гомофобии некоторых игроков .

«Футболист не может быть геем, все сойдут от этого с ума. Могу привести пример. Когда я играл за «Вест Хэм», к нам пришел кто-то из английской футбольной федерации и сказал: «Мы должны принимать всех». И некоторые игроки сказали: «Нет, если в команде будут геи, то они должны уйти. Я не пойду с ними в душевую».

Я встал и сказал: «Заткнитесь, заткнитесь все. Вы себя слышите?» Так было в 2018 году, и мы по-прежнему не можем принимать каждого. В футбольном мире люди недостаточно открыты к этому, очень жаль.

Могу понять [почему футболисты не совершают каминг-ауты]. Даже я, когда игроки-геи приходили ко мне, говорил: «Будь осторожен, ведь если ты скажешь об этом вслух, то увидишь реакцию остальных. Но я поддержу тебя. И я буду защищать и поддерживать тебя, ведь у меня есть авторитет в раздевалке», – рассказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед», выступавший за «Вест Хэм» в 2018 году и отыгравший за клуб 5 матчей.

Патрис Эвра: «В каждом клубе есть минимум 2 игрока-гея. Я играл с гомосексуалистами»

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