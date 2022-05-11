«Защитник должен пердеть громко, долго и вонюче. У тебя вышло слабовато». Жуниньо высмеял новость о расторжении контракта «Лиона» с Марсело из-за метеоризма

Жуниньо опроверг слухи о расторжении контракта с из-за приступа метеоризма.

Ранее появилась информация , что «Лион» расторг контракт с 34-летним защитником из-за приступа метеоризма, случившегося у Марсело в раздевалке. Это произошло, когда капитан «Лиона» Лео Дюбуа произносил речь.

Жуниньо, занимавший тогда должность спортивного директора клуба, принял решение об исключении Марсело из состава «Лиона». 26 января Марсело и «Лион» расторгли контракт по соглашению сторон.

«Из-за L’Équipe мне приходится спустя долгое время вернуться в твиттер, чтобы опровергнуть все обвинения. Журналистика в наши дни – посмешище!» – написал Марсело в твиттере.

Вскоре ему ответил Жуниньо, высмеявший историю.

«Видишь, я тебе говорил. Защитник должен пердеть громко, долго и вонюче. Твой пердеж был просто громким, так что вышло слабовато 😅», – написал Жуниньо.

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