«Лион» вывел Марсело из состава из-за приступа метеоризма во время речи капитана после 0:3 от «Анжера», затем контракт расторгли

расторг контракт с Марсело Фильо из-за приступа метеоризма в раздевалке.

34-летний футболист в связи с «неподобающим поведением» был исключен из состава «Лиона» в самом начале сезона – после поражения от (0:3) в матче Лиги 1, который состоялся 15 августа.

Как сообщает L’Équipe, причиной для такого решения стал приступ метеоризма, случившийся у Марсело в раздевалке. Это произошло, когда капитан «Лиона» Лео Дюбуа произносил речь. Во время нее Марсело вместе с другими игроками команды смеялся.

Все это произошло после плохого матча от бразильца – его неудачная передача назад на вратаря привела к одному из голов «Анжера». Несмотря на это, общаясь с фанатами на парковке Марсело спросил у них: «В чем проблема?»

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо после консультации с тренером и техническим директором Винсентом Понсоном принял решение об исключении Марсело из состава «Лиона».

В результате 26 января Марсело и «Лион» расторгли контракт по соглашению сторон. Два дня спустя он перешел в , где провел 9 матчей в Лиге 1.

Статистику 34-летнего футболиста можно изучить здесь.

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