«Арсенал» и Эль-Ненни ведут переговоры о продлении контракта

может продлить контракт с .

Сторону ведут переговоры о продолжении сотрудничества. Игрок хочет остаться в лондонском клубе, сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на The Athletic.

Главная деталь, которую осталось согласовать с агентом игрока, – срок контракта. Есть два варианта: соглашение на 2 года или на 1 год с возможностью продления еще на сезон.

С подробной статистикой 29-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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