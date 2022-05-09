«Арсенал» и Эль-Ненни ведут переговоры о продлении контракта

Мохамед Эль-Ненни может продлить контракт с «Арсеналом».
Сторону ведут переговоры о продолжении сотрудничества. Игрок хочет остаться в лондонском клубе, сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на The Athletic.
Главная деталь, которую осталось согласовать с агентом игрока, – срок контракта. Есть два варианта: соглашение на 2 года или на 1 год с возможностью продления еще на сезон.
С подробной статистикой 29-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
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