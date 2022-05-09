Кокорин остался в запасе «Фиорентины» 6-й раз подряд. Александр сыграл 22 минуты в 2022 году

не сыграл за «Фиорентину» против «Ромы» (2:0) в 36-м туре Серии А.

Российский нападающий попал в заявку команды, но на поле так и не появился.

Он не играет с 10 апреля – тогда он вышел на 86-й минуте матча с «Наполи» (3:2). С тех пор форвард провел на скамейке 6 встреч «фиалок».

Всего Кокорин выступил в 2022 году в двух матчах, проведя на поле в сумме 22 минуты без учета добавленного времени, и результативными действиями не отметился. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Итальянский комментатор о Кокорине: «Говорят, Александр пунктуально выполняет свои обязанности в «Фиорентине». К нему нет претензий по тренировкам и быту»

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков