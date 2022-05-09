Тер Стеген в заявке «Барселоны» на игру с «Сельтой». Он пропускал матч с «Бетисом»

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Голкипер Марк-Андре тер Стеген сможет принять участие в матче «Барселоны» с «Сельтой».

Вратарь пропустил игру с «Бетисом» (2:1) в 35-м туре Ла Лиги, вместо него на поле вышел Нето. Сообщалось, что у немца были проблемы с желудком.

Тер Стеген включен в заявку на игру 36-го тура, которая состоится 10 мая. Начало – в 22:30 по московскому времени.

В текущем сезоне голкипер провел 32 матча в чемпионате Испании и пропустил 31 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь

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