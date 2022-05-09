Почеттино может возглавить «Атлетик». Руководство «ПСЖ» потеряло веру в тренера

может возглавить «Атлетик».

Руководство потеряло веру в тренера после вылета команды из Лиги чемпионов, сообщает Onze Mondial со ссылкой на L’Equipe. Против тренера также будет работать тот факт, что парижане не сумели выиграть Лигу 1 в прошлом сезоне. Скорее всего, он покинет клуб летом.

В свою очередь ищет замену Марселино, чей контракт действует до лета этого года. Баски провели первые переговоры с «ПСЖ».

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