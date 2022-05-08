Дэвид Бекхэм: «Роналду – один из лучших игроков мира последних 15 лет наряду с Месси. Надеюсь, он останется в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лионель Месси Дэвид Бекхэм Футбол

Дэвид Бекхэм надеется, что Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед».

«Криштиану – один из лучших игроков мира последних 15 лет наряду с Лео Месси. Надеюсь, он останется в «Манчестер Юнайтед», это важно для болельщиков.

Это важно для него, и мы все знаем, как много для него значит «Манчестер Юнайтед». Он по-прежнему делает то, что у него получается лучше всего – забивает и создает моменты.

То, что он делает в таком возрасте, действительно невероятно. Так что, надеюсь, это продолжится, и он останется еще на год-два», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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