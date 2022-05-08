Даблин о Роналду: «Не знаю, зачем ему оставаться в «МЮ». Разве что новый тренер пообещает приход новичков на 300 млн»

считает, что может уйти из уже этим летом.

«Я не знаю, куда уедет Криштиану Роналду. Может, вернется в Италию или Испанию? Не знаю.

Но мне тяжело представить, что он останется в «МЮ», если в самые кратчайшие сроки не будут приняты какие-то меры.

Повторюсь, я не знаю, куда он уйдет. Думаю, «Юнайтед» без него потеряется, поэтому надеюсь, что он останется.

Однако, если быть честным, я не знаю, зачем ему оставаться. Разве что новый тренер скажет ему, что придут новички на 300 миллионов фунтов, пожалуйста, оставайся. В ином случае он уйдет, я считаю», – сказал бывший нападающий «МЮ».

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