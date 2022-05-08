Гасперини о возможном уходе из «Аталанты»: «Решать клубу. Мы добились выдающихся результатов, а выиграть Серию А, ЛЧ или ЛЕ может лишь 1 из 10 000 команд»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о своем будущем.
Бергамаски сегодня обыграли «Специю» (3:1) в 36-м туре Серии А и на данный момент идут седьмыми.
«Я люблю этот клуб, этих фанатов. Я подписал в ноябре новый контракт, но очевидно, что ситуация изменилась, и теперь все зависит от решения клуба. Мы никогда не обсуждали никакие варианты, я готов к любому. Если мы продолжим сотрудничать, я буду и дальше работать с энтузиазмом.
Независимо от того, что произойдет со мной или с футболистами, я надеюсь, что «Аталанта» продолжит расти. Такому городу, как Бергамо, нелегко добиться мировой известности.
Мы добились выдающихся результатов, но если вы спросите меня, может ли «Аталанта» выиграть Серию А, Лигу чемпионов или Лигу Европы, то я отвечу, что это происходит лишь с одной из 10 тысяч команд», – сказал Гасперини Sky Sport Italia.
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