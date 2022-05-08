Гасперини о возможном уходе из «Аталанты»: «Решать клубу. Мы добились выдающихся результатов, а выиграть Серию А, ЛЧ или ЛЕ может лишь 1 из 10 000 команд»

Главный тренер «Аталанты» высказался о своем будущем.

Бергамаски сегодня обыграли «Специю» (3:1) в 36-м туре Серии А и на данный момент идут седьмыми.

«Я люблю этот клуб, этих фанатов. Я подписал в ноябре новый контракт, но очевидно, что ситуация изменилась, и теперь все зависит от решения клуба. Мы никогда не обсуждали никакие варианты, я готов к любому. Если мы продолжим сотрудничать, я буду и дальше работать с энтузиазмом.

Независимо от того, что произойдет со мной или с футболистами, я надеюсь, что «Аталанта» продолжит расти. Такому городу, как Бергамо, нелегко добиться мировой известности.

Мы добились выдающихся результатов, но если вы спросите меня, может ли выиграть Серию А, Лигу чемпионов или , то я отвечу, что это происходит лишь с одной из 10 тысяч команд», – сказал Гасперини Sky Sport Italia.

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