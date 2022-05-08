«Рома» предложила Мхитаряну контракт на 2 года со снижением зарплаты. Генриху нравится в Риме

Полузащитник Генрих Мхитарян может заключить с «Ромой» новое соглашение.

По информации Corriere dello Sport, римский клуб предложил 33-летнему футболисту контракт на 2 года со снижением зарплаты.

Подчеркивается, что армянскому игроку и его семье нравится в столице Италии, и вероятность продолжения сотрудничества между сторонами оценивается как достаточно высокая.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел 31 матч в Серии А, забив 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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