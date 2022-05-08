Клопп после 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Вот почему квадрупл маловероятен. Неслучайно ведь в Англии он никому не удавался»

оценил вероятность победы в 4 турнирах сезона.

Главный тренер мерсисайдцев высказался после матча с (1:1).

«Мы будем двигаться дальше. Мы не были уставшими, просто в конце матча игрокам уже не хватает точности. Когда играешь с топ-командами, в решающие моменты нужна удача.

Я недоволен, но не настолько огорчен, как игроки, и моя работа – объяснить, почему такое бывает. Кейн и Сон Хын Мин [на этой неделе] отдыхали, поэтому было так тяжело. Вот почему квадрупл маловероятен. Неслучайно ведь в Англии он никому не удавался. Но мы будем продолжать бороться», – сказал Клопп.

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