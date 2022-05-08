Полоз не забил пенальти 2-й раз в карьере. Первый промах был месяц назад

Дмитрий Полоз не реализовал пенальти в матче с «Уфой».
На 8-й минуте игры 28-го тура РПЛ (0:0, первый тайм) хавбек «Ростова» пробил с 11-метровой отметки в перекладину.
Это всего второй промах 30-летнего игрока с пенальти в карьере.
Впервые он не забил 6 апреля в игре против «Крыльев Советов» (1:0). После этого он реализовал пенальти в матче со «Спартаком» (3:2).
Всего за карьеру Полоз бил пенальти 20 раз, 18 попыток оказались точными.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Ростов».
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков