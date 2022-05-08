Полоз не забил пенальти 2-й раз в карьере. Первый промах был месяц назад

не реализовал пенальти в матче с «Уфой».

На 8-й минуте игры 28-го тура (0:0, первый тайм) хавбек пробил с 11-метровой отметки в перекладину.

Это всего второй промах 30-летнего игрока с пенальти в карьере.

Впервые он не забил 6 апреля в игре против (1:0). После этого он реализовал пенальти в матче со (3:2).

Всего за карьеру Полоз бил пенальти 20 раз, 18 попыток оказались точными.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Ростов».

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