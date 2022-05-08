Вратарь ЦСКА Тороп о дебюте в РПЛ: «Акинфеев просил выглядеть уверенно и пожелал удачи»

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Владислав Тороп поделился впечатлениями после дебюта в РПЛ.

Голкипер ЦСКА вышел в стартовом составе в матче против «Сочи» (0:1) из-за травмы Игоря Акинфеева.

«Мне сказали где-то за день до матча, что, возможно, могу выйти. Понятное дело, что еще раньше мог предполагать, что могу сыграть.  

В первую очередь надо было справиться с волнением. Вроде не было с этим проблем. Хочу сказать всем большое спасибо за то, что выпустили меня на поле, и за поддержку тренерского штаба, а также людям, которые сделали все возможное, чтобы я оказался здесь.

В целом, на самом поле не было, чтобы прям волновался. Перед игрой всегда есть волнение, это понятное дело. Наоборот, хорошо, когда ты волнуешься — это значит, что будешь максимально собран. Сегодня сделал все, что мог.  

Акинфеев перед игрой просил выглядеть уверенно, объяснил некоторые тактические моменты и пожелал удачи. Игорь сказал, что все будет хорошо и что просто надо показать свою игру», – сказал молодой вратарь армейцев.

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