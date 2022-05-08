Конте про 1:1 с «Ливерпулем»: «Приятно, что игроки «Тоттенхэма» расстроены ничьей на «Энфилде»

Главный тренер высказался о ничьей с (1:1) в АПЛ.

«Хороший результат. У нас в концовке была отличная возможность выиграть матч.

С «Ливерпулем» тяжело играть, речь идет о потрясающей энергичной команде. Особенно тяжело на «Энфилде»: тут очень шумно, атмосфера впечатляющая.

В то же время мы хорошо подготовились, надежно оборонялись и не позволяли создавать моменты у своих ворот. С мячом мы могли бы работать получше, однако нелегко преодолеть прессинг «Ливерпуля».

Думаю, наша команда заметно прибавила. Не забывайте, что я приехал только в ноябре, и для передачи футболистам знаний нужно усердно работать каждый день.

Приятно видеть, что игроки разочарованы и чувствуют, что могли вырвать победу на «Энфилде». Мы выступили хорошо, но определенно можем стать сильнее», – сказал Конте.

«Ливерпуль» впервые с октября не выиграл на «Энфилде» в АПЛ. Было 12 побед с общим счетом 35:2

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