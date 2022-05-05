Антонио Конте: «Клопп проделывает потрясающую работу. «Ливерпуль» заряжен на 200%»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отдал должное коллеге из «Ливерпуля».
«Я думаю, что Юрген Клопп проделывает потрясающую работу. Английскому клубу нелегко в конце сезона оставаться в гонке за всеми трофеями. Думаю, это невероятный результат, потому что игроки команды много бегают, но травм у них не так много.
Футболисты заряжены не на 100%, а на 200%. Когда ты на таком этапе, то уже не чувствуешь усталости.
Нам нужно выйти и сыграть в свой футбол. Мы знаем, что до сих пор претендуем на место в четверке, поэтому надо стараться взять очки в каждом матче.
Нам предстоит игра против одной из лучших команд мира. Мы очень усердно готовимся», – сказал Конте.
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