«Ливерпуль» впервые с октября не выиграл на «Энфилде» в АПЛ. Было 12 побед с общим счетом 35:2

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«Ливерпуль» впервые за 13 матчей не сумел одержать победу в матче АПЛ на своем поле.

Мерсисайдцы сегодня сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) в 36-м туре чемпионата. В последний раз они теряли на «Энфилде» очки 30 октября – 2:2 с «Брайтоном».

С тех пор команда Юргена Клоппа одержала дома 12 побед с общим счетом 35:2.

В следующий раз «Ливерпуль» сыграет на «Энфилде» в последнем туре – с «Вулверхэмптоном» 22 мая.

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